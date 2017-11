Sem (6) zwaargewond door niet verankerde totempaal op speelterrein

Het speelterrein waar Sem zwaargewond raakte, is relatief nieuw en modern. Deze bewuste paal zou bij de gemeente, tevens eigenaar van het terrein, bekend staan als lelijk en stond daarom op de nominatie om te worden verwijderd. Dat het ding mogelijk ook gevaarlijk was, was niet bekend.



De grote vraag is nu hoe het dan toch zo mis kon gaan. Is deze paal door medewerkers alvast uit de grond gehaald, maar niet meegenomen? Waren het vandalen die de totempaal op het speelterrein achterlieten?



Verantwoordelijk

Burgemeester Sander Schelberg is aangeslagen door het incident en wil vooral niet op de zaken vooruit lopen. ,,Ik ben verantwoordelijk voor dit soort toestellen en wil precies weten wat hier is gebeurd.” Er is contact met de politie en de NVWA, die inspecteert of speeltoestellen in de openbare ruimte veilig zijn. Schelberg laat weten dat uit voorzorg alle totempalen in de gemeente zijn verwijderd. ,,Deze liggen klaar om door de NVWA te worden onderzocht.”



,,Ik weet dat we in onze gemeente heel zorgvuldig met speeltoestellen omgaan. De Nederlandse wetgeving is strikt en bij de eerste tekenen van slijtage verwijderen wij een speeltoestel direct.” Schelberg wacht de uitkomst van het onderzoek van de NVWA af en houdt contact met de familie van Sem. “Wij zijn als gemeente aansprakelijk en gaan die aansprakelijkheid niet uit de weg.”