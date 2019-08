Snelle zakenman, rastafari of toch een oplichter? Wie is de man achter Dream or Donate?

Maar eerst zal hij moeten afrekenen met tientallen gedupeerden die woest op hem zijn en vrezen dat hij er vandoor gegaan is met hun geld. Hoe kon een website die al jarenlang onder vuur lag ongemoeid doorgaan?



Een etmaal nadat zijn website en de droom van gedupeerden ontplofte ziet het landgoed van Mastenbroek er verlaten uit. De toegangspoort naar de kapitale rietgedekte boerderij in Witharen in het buitengebied van Ommen staat open, maar er is niemand te bekennen. Buiten lijkt het of de tuinman al heel lang niet meer geweest is; het onkruid op de oprijlaan schiet hoog op.



Binnen staan meubels schots en scheef, een aantal flessen wijn op de bar. Het zwembad achter de boerderij is leeg, de deuren van de paardenschuur en alle paardenboxen wagenwijd open.



In een weitje scharrelen kippen en een paar varkens. Verderop een aantal kassen, een moestuin en bouwsels met containers en boomstammen die half af zijn.