Steun en bewondering na tv-optreden zieke Esmee (14)

15:26 RIJSSEN - Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bestlbus op de A1 ter hoogte van Rijssen is vanmiddag een dode gevallen. De snelweg is waarschijnlijk de hele middag dicht in de richting Hengelo. De vertraging voor verkeer vanuit Deventer richting het oosten is daardoor groot.