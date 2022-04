Storing treft ziekenhuis Zwolle: operaties uitgesteld, ambulances naar andere ziekenhuizen

Ziekenwagens kunnen wel uitrukken, maar niet terugkeren naar het ziekenhuis aan de Dokter van Heesweg. De ambulances rijden naar andere ziekenhuizen in de regio. Veel patiënten zijn opgevangen op de spoedafdeling van Isala in Meppel, waar geen storing gaande is.

Op dit moment is Isala bezig met het herstellen van het ict-netwerk. Daarbij ligt de prioriteit op de operatieruimtes. ‘Per operatiekamer herstellen wij het netwerk. Daarna controleren we of alles goed werkt’, aldus het Zwolse ziekenhuis op de website.

De operaties zijn vanmorgen afgemaakt, maar het programma staat voor nu on hold, meldt het ziekenhuis. Volgens een woordvoerster van Isala gaat het om voorzorgsmaatregelen, zodat de patiëntveiligheid niet in gevaar komt. Spoedoperaties en afspraken op de poliklinieken gaan door.

Oorzaak onbekend

Hoe de storing is ontstaan en wanneer het wordt verholpen, is nog onduidelijk.

Steeds grotere impact

ICT-storingen in ziekenhuizen hebben een steeds grotere impact op de patiëntveiligheid. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kwam in 2020 met een rapport waarin de gevaren van steeds verdergaande digitalisering in de zorg in kaart zijn gebracht.

Conclusie is dat de afhankelijkheid van ICT beter in kaart moet worden gebracht. Ook moeten ziekenhuizen meer oefenen op volledige ICT-uitval, zegt de onderzoeksraad. Nu ligt de focus van oefeningen te veel op rampen van buiten af, zoals een terroristische aanslag, terwijl de kans op een grote ICT storing veel groter is.