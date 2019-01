Stunt ‘dikke BMW’ gaat mis: auto rijdt tegen bedrijfspand

Op de camerabeelden is te zien dat de auto die bewuste dinsdagavond rechtdoor rijdt, tegen de geval van het bedrijf aan. Schade: naar schatting 1.500 euro. „De beplating is stuk. Dat houdt in dat de hele plaat vervangen moet worden. Ook is de afwerklijst aan de onderkant beschadigd.” Een week later is de aannemer net langs geweest.



Prinsen heeft aangifte gedaan van de vernieling. „Om ervoor te zorgen dat onze verzekeraar het schadebedrag uitkeert.” Maar zolang de dader zich niet meldt, blijven de beelden online staan. „De botsing was om 20:43 uur en niet om 20:57 uur, de klok op onze camera liep veertien minuten voor.”



Zijn dochter zette de beelden op Facebook. Waarom zij en niet hijzelf? Prinsen lacht. „Ik heb zelf geen Facebook. Toen heb ik met mijn dochter afgesproken dat zij ze online zou zetten. Verbazingwekkend hoe vaak zo’n video wordt bekeken. Afgelopen vrijdag op Facebook al 20.000 keer. Nu al ruim 26.000 keer? Ongelofelijk!”