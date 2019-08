Taakstraf geëist tegen voetbalprof die met vals geld betaalde in Twente

Van het OM hoeven ze nu niet de cel in, onder meer om een gewenste voetbalcarrière niet in de weg te staan.



De ‘valsemunterij’ in Twente maakt deel uit van een lange reeks aan betalingen met vals geld in 2017. Ook in Brabant werd er regelmatig toegeslagen. In totaal werden er in zeker tien winkels valse biljetten van 50 uitgegeven, met een totale waarde van duizenden euro’s.



In alle gevallen werd dezelfde werkwijze gehanteerd: eerst werd er een goedkoop product als een blikje frisdrank afgerekend met een biljet van 50 euro. Als bleek dat de echtheid van het geld door de kassière niet werd gecontroleerd, sloegen de Amsterdammers toe.



Voor honderden euro’s werden cadeaukaarten van onder meer De Bijenkorf en de Mediamarkt gekocht.