Tattooshop in Enschede tovert litteken om tot prachtig kunstwerk

,,Het meest extreme litteken ooit dat ik getatoeëerd heb’’, noemt Bulder het zelf.

Vijf en een half uur lag z'n klant vorige week op zijn stoel. In die uren veranderde hij de enorme jaap op de onderarm langzaamaan in een vol in bloei staande roos. Een pijnlijke plek veranderde zo in een mooi aandenken.

,,Natuurlijk ben ik hier hartstikke trots op’’, vertelt Bulder. ,,Dit is ook lastig om te doen, omdat je over littekenweefsel tatoeëert. Je moet veel rustiger te werk gaan dan anders, omdat het extra pijnlijk is voor de klant. Ik heb er flink op gezweet haha, maar het resultaat mag er zijn.’’

'Wat knap'

De litteken-tattoo staat niet op zich. Meer zaken bieden tegenwoordig aan om littekens weg te werken, maar in de shop tegenover het oude MST in Enschede houden ze momenteel een bijzondere actie. Klanten kunnen daarbij gratis hun litteken laten wegwerken. ,,Wij van team Enschede willen graag iets betekenen voor de mensen die aan zelfbeschadiging hebben gedaan, om die mensen een zware periode te laten afsluiten’’, schrijven ze op Facebook.



Elke maand geeft de winkel drie gratis tattoo's weg. De shop van zanger Dean Saunders krijgt online veel complimenten voor de actie. ,,Wauw. wat knap en wat fijn dat dit ook mogelijk is!’’, schrijft Jenneke Jen.



De Enschedese vrouw die haar litteken liet wegwerken wil anoniem blijven, maar zegt zelf heel blij te zijn met het resultaat. Het litteken liep ze op na een operatie aan een zenuw in haar arm. De pijn tijdens het tatoeëren viel reuze mee, wil ze nog kwijt.

Links de arm voor het zetten van de tatoeage, rechts er na. © Facebook