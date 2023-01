Theo en Roy (en nog 2000 anderen) wonen in ‘een geurhel’: ‘In deze lucht valt niet te leven’

Theo Pronk (70) uit Raalte komt van de boerderij en woont al zijn hele leven op het Sallandse platteland. Sinds de buurman grote varkensstallen mocht bouwen, verpest een penetrante stank zijn woongenot. Jarenlang was hij een roepende in de woestijn, maar een verrassende uitspraak van de rechter lijkt alles te veranderen. Voor Theo - en nog duizenden andere gezinnen - gloort weer hoop. ,,Ik ben geen westerling die hier net woont en klaagt over stank.”

De woonboerderij van de familie Pronk in het buitengebied van Raalte ligt fraai tussen rijen bomen en struiken. Vanuit de woonkamer heb je een schitterend uitzicht op de Sallandse landerijen. Theo en zijn vrouw Mariet wonen er sinds 1974. De kinderen groeiden er op. Het was er prachtig wonen.



Tot dertien jaar terug. Toen kreeg de buurman een vergunning om zijn varkensbedrijf flink uit te breiden. Sindsdien ligt de woning van de familie Pronk ingeklemd tussen vijf varkensstallen met zo’n tienduizend varkens. Het veranderde alles.

,,We leven een groot deel van het jaar in een vieze stank. Ons woongenot is naar de knoppen”, vertelt Theo aan tafel in de knusse keuken. Hij wijst naar buiten. Door het struikgewas is een varkensstal zichtbaar, op zo’n 70 meter van zijn tuin.



,,Het is een penetrante, weeïge lucht”, zegt zoon Roy (42), die net als moeder Mariet (68) ook is aangeschoven. Hij woont met zijn vrouw Linda (38) en kinderen van 5, 7 en 9 jaar in het achterste gedeelte van het huis. ,,Als de wind onze kant op staat, is het niet te doen. Dan loop je met je arm voor je neus.”

Volledig scherm Op de voorgrond het woonerf van de familie Pronk, rechts de drie varkensstallen. Ook links (niet zichtbaar op de foto) staan twee varkensstallen. © Ronald Hissink

1. DE RECHTSZAAK

Al ruim een decennium ligt Theo Pronk in de clinch met de gemeente Raalte. Die had in de ogen van de familie nooit een uitbreidingsvergunning mogen geven aan de buurman. Talloze verzoeken om iets te doen aan de overlast hebben niets opgeleverd. Als Theo hoort over een collectieve rechtszaak tegen de Nederlandse staat, hoeft hij niet lang na te denken. Hij sluit zich aan.



Zestien gezinnen, afkomstig uit Overijssel, Gelderland, Limburg en Brabant, dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Zij vinden dat hun woongenot ernstig is aangetast door de stank van megastallen in de omgeving en menen dat de overheid onrechtmatig handelt door deze situatie voort te laten bestaan.

Ze krijgen gelijk. Volgens de rechtbank in Den Haag, die in september uitspraak deed, heeft de overheid omwonenden van veehouderijen onvoldoende beschermd tegen stankoverlast. Doordat gemeenten jarenlang veel vrijheid kregen bij het verstrekken van vergunningen voor staluitbreiding, ontstonden er situaties met forse stankoverlast. In die gevallen is volgens de rechtbank sprake van een ‘zeer slechte’ tot ‘extreem slechte’ milieukwaliteit. Het is ontoelaatbaar om bewoners daar permanent aan bloot te stellen, oordeelt de rechtbank.