Tomy (40) overleed na hardhandige aanhouding in Zwolle: ‘Is hij onze George Floyd?’

Hij was in de bloei van zijn leven. Binnenkort zou Tomy Holten vader worden en de Zwollenaar had plannen om in november naar Amerika te gaan om familie te bezoeken.



,,Het was een heel lieve, gezonde jongen”, vertelt zijn broer, die vanwege zijn veiligheid en privacy niet met naam in de krant wil.



Zo ver kwam het nooit. Het leven van Holten, die van Haïtiaanse afkomst is, eindigde tweeënhalve maand geleden abrupt. Zijn broer is ervan overtuigd: ‘Hij is door racistisch politiegeweld om het leven gekomen’. ,,Tomy deed niets verkeerd, als het een blonde jongen was geweest, was dit nooit gebeurd.’’



De broer protesteerde afgelopen week op de Dam in Amsterdam en overweegt zondag naar een protest in Zwolle te gaan. ,,Wat er nu met George Floyd is gebeurd, is heel herkenbaar.’’