'Top Model' Montell wilde een nieuw gezicht van de Sint

22-jarige Isabel mogelijk nieuwe ster in Victoria’s Secret lingerieshow

22 augustus Het fotomodel Isabel Scholten (22) treedt wellicht in de voetsporen van de wereldberoemde Doutzen Kroes. De Enschedese Isabel deed volgens Vogue mee aan de jaarlijkse Victoria’s Secret Fashion Showmodellencasting. Die werd gehouden in New York. Wie wordt uitverkoren mag meelopen in de herfst/winter 2017 show in Shanghai.