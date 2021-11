Traumaheli landt op de weg na ongeluk met twee vrachtwagens, beknelde chauffeur bevrijd

Het ongeluk vond kort voor 10.00 uur plaats op de N342 - Nordhornsestraat in de Overijsselse plaats, die vanwege het ongeluk is afgesloten voor verder verkeer.



De ter plaatse gekomen traumahelikopter is inmiddels opgestegen en met een van de twee gewonden onderweg naar het ziekenhuis in Enschede. De hulpverlening is nog in volle gang. De schade aan beide vrachtwagens is groot.



De toedracht van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht.