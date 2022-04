Twee dagen na nieuwe hartklep stopt het intense leven van ‘Mosje’

Rouw om Emir (17), die om het leven kwam bij ernstig au­to-ongeluk: ‘Hij had een hart van goud’

Emir Mutlu is niet meer. De 17-jarige jongen kwam afgelopen nacht om het leven bij een auto-ongeluk in Deventer. De schok is groot bij de Centrum Moskee, waar ze hem goed kennen. ,,We zullen hem niet vergeten.’’

