Tweede aanval van bulldog wordt hond van Martin fataal: ‘Hij had geen schijn van kans’

Uitgerekend op Dierendag zou de Duitse staander Bashshar dertien jaar worden. Zou, want nu is er alleen nog maar een urn met as.



Het echtpaar is in tranen en laat foto’s zien: ,,Bashshar was een ontzettende lieverd, hij had geen schijn van kans. Hij was al oud en had misschien niet zo lang meer te leven. Maar zoals het nu gegaan is, dat is verschrikkelijk.”