Twentse agente door winkeldief hersenschudding geslagen

BORNE - Een Twentse agente is in het weekeind ernstig mishandeld door een winkeldief, die zij betrapte op het stelen van babyvoeding. Haar man en kind waren er getuigen van dat zij zware klappen kreeg. Ook haar man, die haar te hulp wilde schieten, werd geslagen. De dader is nog voortvluchtig.

De politievrouw is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze zou een zware hersenschudding hebben opgelopen.



Het is niet bekend of zij zich als agente heeft kenbaar gemaakt aan de voortvluchtige dader. Zij werd buiten de winkel door hem mishandeld.



De vrouw was buiten diensttijd zelf in de Albert Heijn supermarkt in Borne boodschappen aan het doen, toen zij de man betrapte bij het stelen van voeding. Ze heeft personeelsleden van de winkel daarover geïnformeerd.



De man heeft echter doorgehad dat hij was betrapt en dumpte zijn buit. Toen hij door supermarktmedewerkers werd aangesproken had hij niets meer bij zich. Ze moesten hem daarop laten gaan.

‘Erg geschrokken’

Wat er daarna buiten precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk of de vrouw zich kenbaar heeft gemaakt als agente. Vast staat dat het buiten tot een confrontatie kwam tussen de man en de politievrouw, die daar vervolgens ernstig werd mishandeld.



„Hoewel het niet in onze winkel was, zijn onze medewerkers natuurlijk erg geschrokken van dit geweld. Zij kregen er meteen lucht van en hebben 112 gebeld”, zegt de bedrijfsleider. „Dit maken we normaal nooit mee.”

‘Ging niet om 1 blikje babyvoeding’