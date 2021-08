Vader van één van de vijf zwaargewonden bij crash Raalte: ‘Wonder dat ze er nog zo zijn uitgekomen’

Wielrenner Maurits Lammertink ernstig gewond na ongeluk in Hengelo

23 juni HENGELO/ REUTUM - Profwielrenner Maurits Lammertink is dinsdagavond ernstig gewond geraakt. Hij haalde met zijn vrouw en twee zoontjes een ijsje bij Van der Poel in Hengelo, toen hij werd geschept door een scooter. Hij is buiten levensgevaar, zo bleek vanochtend.