Van arme vluchteling tot rijke zaakwaarnemer: het waargebeurde Hollywood-verhaal van Shallon (27)

Video Eerbetoon in marktkraam Zwolle voor overleden groenteman Ruitenberg: ‘Het is een stuk stiller’

12 september Doorgaans neemt de groente- en fruitkraam van de gebroeders Ruitenberg op marktdagen een flink deel van de Zwolse Melkmarkt in. Vrijdagochtend was er een opvallende leegte. Er stond slechts één kraampje, met daarop een rouwboeket en een brief aan voorbijgangers: Ruitenberg senior is op 86-jarige leeftijd overleden.