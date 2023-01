Vanuit een stal handelt deze twintiger in gewilde kruiken: ‘Ze komen vanuit China naar onze boerderij’

De frisse twintiger vertelt het alsof het gesneden koek is, zoveel spullen verkopen via internet. Die container met nieuwe spullen is hard nodig, want de levering mag niet stokken. Lubbersen is student bedrijfskunde, maar wachten tot ze haar studie klaar heeft, doet ze niet.



Ze is nu al volop ondernemer in de online wereld met haar bedrijf Pasper. En hoe groots, modern en internationaal die online handel ook is, het loopt dus allemaal via die ene kalverstal in het buitengebied van Holten.