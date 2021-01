Verdachten blijven vastzitten voor betrokkenheid bij dood van Lotte (14) uit Almelo

Vrees ziekenhuis SKB Winters­wijk: reguliere zorg opnieuw in gevaar door corona én ziektever­zuim

2 oktober WINTERSWIJK - Ziekenhuizen in Oost-Nederland vrezen dat de reguliere zorg ‘op korte termijn’ opnieuw afgeschaald moet worden, net als in het voorjaar. Oorzaken zijn de toename van het aantal coronapatiënten dat opgevangen en verzorgd moet worden in de ziekenhuizen én het verwachte ziekteverzuim onder zorgpersoneel.