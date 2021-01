Verdriet en troost: scholieren bewijzen Lotte (14) de laatste eer

Voordat Lotte naar het crematorium werd gereden was er een stop bij haar school, het Zone.college, waar docenten en leerlingen samen met de ouders stilstonden bij haar leven en dood. Er werden gedichten voorgelezen, er was muziek en er waren momenten van stilte.



Burgemeester Arjen Gerritsen was aanwezig. De burgemeester sprak na afloop van ‘een verdrietige én troostrijke bijeenkomst’. „Het verdriet is groot. Voor veel scholieren is het de eerste ‘aanraking’ met een overlijden. Zeker met zo’n verschrikkelijke oorzaak. Het was troostrijk”, aldus de burgemeester.



In de school was eerder al een gedenkplek voor Lotte ingericht. Daar lieten leerlingen bloemen, tekeningen en geschreven herinneringen aan haar achter. Dinsdag al had er een openbare condoleancebijeenkomst plaats.