‘Verdrietige zaak’ komt ten einde: Dennis moet binnen twee weken huis van overleden partner in Weerselo uit

update Nieuwe zoekactie naar al 1,5 jaar vermiste Ercan Özturk (29): ‘We hebben nieuwe informatie’

De politie zoekt vanochtend opnieuw naar de vermiste Ercan Özturk. De Apeldoorner verdween in maart vorig jaar op 29-jarige leeftijd spoorloos. Het stuk bos in Schalkhaar waar wordt gezocht is in beeld gekomen aan de hand van nieuwe informatie, laat politiewoordvoerder Sigrid Passchier weten.

2 november