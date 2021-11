Voor 300.000 euro ‘geflipt’ huis in Diepenveen: PvdA wil aanpassing wet

Peperdure Porsche (net uit garage) crasht: ‘Ik laat er eigenlijk nooit iemand in rijden’

Een automobiliste in een Porsche is vanmiddag tussen Nieuwleusen en Oudleusen uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De dure auto is total loss, maar met de bestuurster liep het wonder boven wonder goed af. De eigenaar van de auto, Jurrian Visscher, schrok zich rot toen hij het hoorde. ,,Ik laat eigenlijk nooit iemand rijden in die auto.”

27 oktober