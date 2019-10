Vrouw komt om bij botsing auto met vrachtwagen in Wierden

Keolis is vanaf 2020 de busvervoer­der op de Veluwe, Mid­den-Overijssel en Lelystad: ‘Grootste elektri­sche vloot van Nederland’

25 september Keolis heeft de aanbesteding van het busvervoer in deze regio gewonnen. De vervoerder gaat straks rijden met ruim 300 elektrische bussen. Daarmee brengt Keolis de grootste elektrische vloot van Nederland op de weg. ,,Dit is duurzamer dan we gehoopt hadden.”