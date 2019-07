‘Vrouw lag na aanrijding niet urenlang, maar kwartier op straat’

Echtpaar

Niet verschenen

Politie-onderzoek

„Ik ben vanmorgen bij haar geweest om een bloemetje langs te brengen en langzaam komen er stukjes uit de film terug”, zegt Danny Kuijpers nu. „Het echtpaar dat haar gevonden heeft, heeft zich naar aanleiding van de berichtgeving inmiddels gemeld.”



De politie, die tot gisteravond niet op de hoogte was, heeft de zaak nu ook in onderzoek. Dat de politie van niets wist, komt volgens Kuipers doordat de echtgenoot van de vrouw alleen een ambulance had gebeld en nog geen aangifte had gedaan.



Politiewoordvoerdster Chantal Westerhoff zegt, dat er nog veel onduidelijk is: “De vrouw is een stuk van de film kwijt, ze denkt dat ze is aangereden door een zwarte Kia, maar weet dat niet honderd procent zeker. Het is ook niet duidelijk of ze één of meer keren is gevallen. Dus als er een aanrijding is geweest, hoeft dat ook niet te zijn gebeurd op de plek waar ze is gevonden. We hopen dat er meer getuigen zijn.”



De vrouw heeft volgens Kuipers erg veel pijn. „Haar been zit van boven tot onder in het gips en ze gebruikt morfinetabletten. Het blijft natuurlijk schandalig als ze zou zijn aangereden door iemand die niet is gestopt.”