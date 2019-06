Vrouw overleden bij ongeluk met vrachtwagen in Hengelo

VIDEO Persoon overleden na ongeluk op N50 bij Kampen: weg in beide richtingen afgesloten

10:05 Bij een ernstig ongeluk op de N50 ter hoogte van de afrit Kampen-Zuid is een persoon overleden. Een ander slachtoffer is gewond en naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is in beide richtingen afgesloten. Dit zal waarschijnlijk tot 11.00 uur duren.