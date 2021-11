Vrouw werkte mogelijk onder valse papieren als arts: OM vervolgt haar na melding Deventer ziekenhuis

Het OM meldt dat de vrouw voor het verkrijgen van die functies vermoedelijk gebruik heeft gemaakt van een vervalste diploma, vervalst paspoort en andere vervalste papieren. Nadat het Deventer ziekenhuis een melding over haar had gedaan bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), is de opsporingsdienst van de IGJ onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Aangehouden

De vrouw is vervolgens in mei 2020 aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging) oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).



De vrouw is voorlopig vrijgelaten in afwachting van haar strafzaak. Die zaak wordt aanstaande maandag behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle.



Verder wil het OM nog geen details vrijgeven.