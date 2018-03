Waarom ontvoerden kampers zakenman Ronald Maurits?

Overleden Xaja (1) uit Hengelo had 39 bloed­uit­stor­tin­gen

25 januari De ouders van het meisje Xaja (14 maanden) dat in oktober onder verdachte omsstandigheden overleed, blijven in de cel. In hartbloed van de peuter is speed gevonden, ook had het kindje 39 bloeduitstortingen. Dat meldt officier van justitie Alies Postma vandaag tijdens een zitting over de kwestie.