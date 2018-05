Wat Rijdende Rechter niet deed, doen weergoden wel in Losser

Het is precies de boom die veel stof deed opwaaien in een uitzending van De Rijdende Rechter in januari. De toch al opvallende uitzending krijgt daarmee een pikante wending.



Begin dit jaar zagen 1,3 miljoen kijkers hoe Helma en Tonny Wijering de gemeente Losser voor het gerecht daagden vanwege de esdoorn voor hun woning. Die lag heel dicht op de erfgrens en zorgde voor veel overlast, zo stelde het echtpaar. „Afvallende takken, mosvorming, de wortels die de bestrating omhoog drukken, de dakgoten liggen tjokvol en op het platte dak is het nog erger”, zeiden ze.



Rijdende Rechter John Reid moest bemiddelen en stelde de Gemeente Losser in het gelijk. De boom stond te dicht op de erfgrens, maar de vordering bleek verjaard. Online zorgde de uitzending voor veel discussie, want had het echtpaar nu gelijk of deden ze wel erg moeilijk over een boom?