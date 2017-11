Wéér taalmisser in schoolzone Enschede: 'Nu zijn ze aan het klooien'

Aan het begin van de week had een groep 3-lerares de fout in de straat ontdekt. Een bericht op sociale media leidde vervolgens tot een storm aan media-aandacht. Op de website van AD werd het bericht een hit, de taalmisser haalde bovendien de voorpagina van de papieren Telegraaf.



De gemeente had in de nacht van maandag op dinsdag de blunder al snel hersteld. ,,Het nieuws hierover was ludiek, dit is jammer", vindt Haven, die de gemeente opnieuw heeft ingelicht. ,,En gevaarlijk. Straks gaan kinderen nog midden op straat met die letters aan de haal."



Vlakbij de Prinseschool zijn deze woensdag een aantal stratenmakers actief. Zij moeten lachen om het nieuws, maar zeggen er niets mee te maken te hebben. ,,Dit hebben studenten gedaan, dat kan niet anders!", denk er één. ,,Het ligt er namelijk heel amateuristisch in. Die hebben natuurlijk vannacht besloten een geintje uit te halen."