Wereldticket Qmusic is voor Wouter (19), nu nog een paspoort

Waar hij de day after druk mee is? Heel veel appjes beantwoorden, én een paspoort aanvragen. Want die heeft Wouter Smit (19) nog helemaal niet. "Ik heb wel een ID-kaart, maar die is niet geldig buiten Europa. Het verste dat ik tot nu toe geweest ben is Kroatië, daar komen een paar mooie plaatsen bij.’’

Een understatement, aangezien de Tukker een wereldreis won langs negen wereldsteden. In die plaatsen in onder meer Australië, Hong Kong, Chili en Amerika mag ie ook nog eens naar concerten van de grootste artiesten ter wereld.

Vrijdagmiddag hoorde Wouter het goede nieuws live op de radio bij Qmusic. De Q world tour wordt jaarlijks verloot op de zender, maar nog nooit was het reispakket zo uitgebreid als deze editie.

Shaken

Wouter vertelt: ,,Er deden tienduizenden mensen mee, maar we haalden met 860 deelnemers de finale. Toen kreeg je steeds quizvragen over muziek. Dat ging goed, op het laatst waren we nog met zijn zessen over. Opeens zag ik vrijdag op de app niemand meer staan, behalve mijn naam. Een minuut later ging de telefoon en was ik live op de radio. Het ging zo snel, ik zat helemaal te shaken. Maar echt beseffen doe ik het nog niet.’’

De Enschedeër, geboren en getogen op Stadsveld, werd wakker met hoofdpijn de volgende dag. Van de 'leuke kopzorgen' over zijn reis. ,,Ik studeer bedrijfskunde op Saxion, ben nu vooral gefocust op dingen regelen. Maar als ik straks in het vliegtuig zit komt het moment wel dat ik denk: heb ik dit écht gewonnen? En ik vind het ook gewoon heel spannend een maand van huis weg te gaan.’’



Voordat ie het weet is het al zover: al 12 mei staat de eerste vlucht naar Hong Kong op de planning. Een kleine maand en 9 wereldsteden later keert Smit terug op Nederlandse bodem. Naast de reis worden de hotels (4 sterren of hoger) geregeld en betaald, is er overal vervoer en krijgt ie 1.000 euro zakgeld mee. De concerten die hij bezoekt zijn onder meer van Ed Sheeran, Justin Timberlake, P!NK, Harry Styles en Bruno Mars. Bovendien mag hij iemand naar keuze meenemen. Wordt wordt z'n vriend Sam uit Maastricht, die hij kent van Pinkpop.



,,Gelukkig valt het allemaal te regelen zo op de korte termijn, ook met de studie. De reis valt precies tussen mijn tentamens in. Maar anders was ik natuurlijk ook gegaan. Dit avontuur wil ik voor geen goud missen.’’