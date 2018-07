Wie in Overijssel of op de Veluwe woont, mag straks geen bezwaar maken tegen Lelystad Airport

Dat blijkt uit twee zaken tegen Schiphol die een inwoner van Baarn heeft aangekaart bij luchtvaartinspectie ILT. Die zijn afgewezen omdat hij vanwege zijn woonplaats geen belanghebbende zou zijn.

Volgens de inspectie kunnen alleen mensen 'in de directe kring van gemeenten rondom Schiphol' bezwaar maken tegen maatregelen en regels op de luchthaven. Volgens ILT dienen ze te wonen binnen de geluidszone van Schiphol.

Niet ontvankelijk

Als Lelystad Airport in 2020 open gaat, zal de inspectie daar dezelfde grenzen aanhouden om bezwaren te accepteren. Dat betekent dat het merendeel van de huidige Lelystadklagers, waaronder de succesvolle lobby van Overijsselaren en Veluwebewoners, straks geen verzoeken of bezwaren kunnen indienen tegen het vliegveld in Lelystad, dat gaat dienen als vakantieluchthaven. Ook mensen die onder de laagvliegroutes wonen in Gelderland en Overijssel staan met lege handen.

Een woordvoerster van ILT spreekt tegen dat mensen geen bezwaar mogen maken. ,,Iedereen kan bezwaar maken, alleen zijn die niet ontvankelijk als mensen buiten de geluidzone wonen.” De Inspectie voert volgens haar slechts de regels uit die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn bepaald.

Geluidslimiet

Red de Veluwe is ‘stomverbaasd’ dat burgers die onder de laagvliegroutes wonen, straks geen bezwaar kunnen maken als zij overlast ervaren. ,,Natuurlijk moet het ook voor mensen die onder de laagvliegroutes wonen mogelijk zijn om officieel bezwaren in te kunnen dienen”, zegt Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe vanaf een bootje dobberend in het Gardameer. ,,Ook deze mensen moeten serieus worden genomen, want juist zij gaan veel overlast ervaren in hun tuinen en op hun campings. Sowieso klopt de geluidslimiet die het ministerie hanteert voor geen meter. Het gebied dat werkelijk overlast krijgt van Lelystad Airport is vele malen groter.”

'Schandalig'

De SP wil werk maken van de kwestie. Kamerlid Cem Lacin noemt het ‘schandalig’ dat mensen onder de laagvliegroutes officieel niet worden gezien als belanghebbenden. ,,Schiphol bezorgt overlast in een groot deel van ons land, straks wordt er honderden kilometers laag gevlogen bij Lelystad Airport en mensen kunnen nergens terecht met hun klachten? Schandalig! Dit moet anders en dat gaan we eisen”, aldus Lacin in een tweet.

Belanghebbende

De zaak kwam aan het rollen nadat Its van der Es uit Baarn twee bezwaren had ingediend tegen Schiphol. Een Schiphol-route loopt boven zijn woning en Van der Es heeft daar naar eigen zeggen last van. Zijn bezwaarschriften werden ‘niet ontvankelijk’ verklaard omdat hij volgens de ILT geen ‘belanghebbende’ is. ,,De omstandigheid dat Baarn geheel of gedeeltelijk onder luchtverkeerswegen ligt, is onvoldoende”, vindt de inspectie. ,,Deze voeren over vele honderdduizenden, zo niet miljoenen woningen in Nederland. Waarbij niet valt in te zien waarom inwoners van Baarn zich daarvan onderscheiden.”