Woede om bezoek in zorgcentrum: ‘Te gek voor woorden, er gaan hier mensen dood’

Deze verloskun­di­gen­prak­tijk zet tv buiten: ‘Kan partner tóch live echo zien’

2 april Het was even slikken voor aanstaande ouders. Sinds kort is alleen de zwangere nog welkom bij het maken van een echo. Daar hebben ze bij Verloskundigenpraktijk VERWACHT! in Twente iets op bedacht: partners kunnen buiten meekijken op een tv.