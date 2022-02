Wolfgang (27) weet niets meer van fataal ongeval op de N36: ‘Er is iemand overleden door mij’

,,Het doet me wel pijn. Er is iemand overleden door mij, maar hoe het gebeurd is, geen idee.’’ De 27-jarige Wolfgang B. uit Lelystad kan zich niets herinneren van het ongeval dat hij op die zomerse junidag in 2019 veroorzaakte.



Zijn bestelbusje slingerde over de N36 bij Stegeren, zeiden getuigen later tegen de politie. Bij een laatste slinger belandde de wagen op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer, schampte nog een busje en knalde vervolgens frontaal op de grijze auto van het slachtoffer.