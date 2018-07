Zeer grote brand bij Twence in Hengelo, rook trekt richting Delden

Het gaat om een berg afval van 500 vierkante meter. De rook trekt richting Delden en is tot in Enschede te zien. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. In de wijde omgeving is de veelal zwarte rook te zien. Er zijn metingen verricht in de directe omgeving en in Delden, maar volgens een woordvoerder van de brandweer zijn daarbij geen schadelijke stoffen gemeten. De rook trekt omhoog en wordt volgens de brandweer daardoor verdund.