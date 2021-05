Zeer grote brand verwoest loods van bedrijf in papierrecycling in Hengelo

videoHENGELO - Een zeer grote brand heeft een loods van Knol Papierrecycling in Hengelo verwoest. De brandweer in Hengelo rukte in de nacht van maandag op dinsdag groot uit om de brand bij het bedrijf aan de Parelstraat te blussen. Inmiddels is afgeschaald. Tijdens metingen zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen, meldt de brandweer.

Beveiligers die hun ronde maakten ontdekten de brand rond 4 uur in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens directeur Rob Kuijer van Knol waren zij alert. ,,Ze zagen de rook uit het pand komen,” zegt hij. In de loods staat een grote balenpers die papier perst. Vele tonnen oud papier lagen opgeslagen voor recycling.



Volgens woordvoerder Mariska Nijmeijer van brandweer is het waarschijnlijk dat het vuur al een aantal dagen in de loods heeft gesmeuld. „We weten nog niet wat de precieze oorzaak van de brand is, maar een nietje of een paperclip in het papier kan een vonk in de shredder veroorzaken. Er is de afgelopen dagen vanwege Pinksteren niet gewerkt in de loods, dus dan blijft smeulen onopgemerkt.”



Maar toen de brand wel werd gesignaleerd, bleek de hele loods al van voor tot achter te branden. Dat geeft aanleiding om te denken dat de brand niet plotseling is ontstaan.

Drone

Volgens de brandweer moet de loods als verloren worden beschouwd. Ze zijwand van de loods werd gesloopt om in elk geval de persmachine die er stond te kunnen blussen. Daarna liet de brandweer het papier uitbranden. Volgens Nijmeijer geeft dat de minste overlast: ,,Papier brandt snel uit”.



Van boven observeerde de brandweer de vlammenzee met een drone. In de loods was op het moment van de brand geen personeel aanwezig.



Op het terrein staan drie grote loodsen. Een daarvan staat in brand, de brandweer kon overslag van het vuur naar de andere loodsen voorkomen. In de omgeving van de brand komt een soort stof of glasvezeldoek neer.

Rookontwikkeling

De brandweer schaalde op naar zeer grote brand, waardoor de dienst meer manschappen kon inzetten. In de ochtend is weer afgeschaald. Een voorlichter van de brandweer zegt dat de brandweer omwonenden adviseert om ramen en deuren gesloten te houden.



De brand gaf in de buurt wel overlast. In de wijk Veldwijk bijvoorbeeld werden alle auto’s bedekt met asdeeltjes en ook waren overal resten isolatiemateriaal te vinden, afkomstig uit de rook van de brand. Volgens de brandweer zijn deze materialen niet gevaarlijk en kunnen ze gewoon bij het restafval worden gegooid. Ook de rook was volgens metingen van de brandweer ongevaarlijk.



In de directe omgeving zal nog enige tijd sprake zijn van verkeershinder.

Koffie

Mensen in de omgeving van de brand zetten zich in voor de gedupeerden. Zo bracht een overbuurvrouw koffie voor de directeuren en verzekeringsmensen.

‘Mijn man werkt er’

„We wonen hier pas sinds september,” aldus de vrouw. „Mijn man werkt er. Hij werd vannacht gebeld dat er brand was. ‘Kijk maar eens uit het raam,’ werd gezegd.” Ze is verbaasd over de vlammenzee: „Ik snap er niks van. Mijn man maakt ‘s avonds altijd nog een rondje voor hij gaat slapen. Vannacht ook. Er was niks aan de hand,” aldus de vrouw.



De Diamantstraat in Hengelo werd afgesloten om spuitgasten te voorzien van voldoende bluswater. De brandweer heeft namelijk water uit het Twentekanaal nodig om de brand te blussen. Tevens kwamen tankwagens met bluswater ter plekke.

