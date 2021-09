Zonnepanelenbedrijf met 45 man in dienst op de fles: oud-medewerkers werden concurrenten

Politie bevestigt: Minderjari­ge zonder rijbewijs zat achter stuur bij crash met vijf zwaargewon­den

7 september De bestuurder van de auto die in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 augustus hard tegen een boom in het Sallandse dorp Broekland bij Raalte knalde, was minderjarig en had geen rijbewijs. Dat zegt de politie. Wat dit voor gevolgen heeft voor de jonge bestuurder, kan de politie nog niet zeggen.