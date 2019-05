Zwaar ongeval bij autorodeo op zomerfeest De Hoeve

De brandweer, die snel ter plaatste was, bevrijdde het slachtoffer uit het wrak met behulp van een hydraulische knipschaar.



De opgeroepen traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland en is met het slachtoffer naar het ziekenhuis in Enschede vertrokken.



Aangezien het slachtoffer aanspreekbaar was en er volgens voorzitter Erwin Keemers van de organisatie geen sprake was van een levensbedreigende situatie, is besloten dat de autorodeo met met in totaal 200 deelnemers verder kon gaan.