Zwaarbewapende agenten in actie bij transportbedrijf in Rijssen, industrieterrein afgezet

Ambulance met patiënt erin vliegt vlak voor aankomst bij ziekenhuis uit de bocht in Almelo

ALMELO - Een opmerkelijk ongeluk vanmiddag in Almelo: een ambulance met een patiënt erin is vlakbij het ziekenhuis in de stad uit de bocht gevlogen. Ambulancepersoneel kon ongeschonden het voertuig verlaten. Hoe de patiënt eraan toe is, is vooralsnog onbekend.

5 oktober