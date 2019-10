Zwolse broers Idris en Abbas M. opgepakt voor moordplannen

De politie heeft maandag de Zwolse broers Idris en Abbas M. (26 en 25 jaar) opgepakt op verdenking van een moordpoging in Zwolle. Hij en zijn broer worden daarnaast verdacht van uitlokken van een moord. Daarnaast zijn nog een Zwolse man (50) en vrouw (48) opgepakt in hun woning aan de Zwolse Vrouwenlaan, wegens wapenbezit.

De arrestaties volgen uit een groot opsporingsonderzoek naar onder andere ‘de recente geweldsincidenten’ in Zwolle. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. De politie denkt dat de broers onlangs de opdracht hadden gegeven om iemand te laten liquideren; die opdracht zou volgens de politie een grote rol kunnen hebben gespeeld bij de recente geweldsescalatie in Zwolle.



Hoe de schietpartij in Holtenbroek van zaterdagochtend jongstleden daar in past, is nog onduidelijk. Daarbij raakte een 26-jarige man gewond.

Gronau

De broers werden maandagochtend in alle vroegte opgepakt. Idris (26) is in Zwolle aangehouden, Abbas in een huis in het Duitse Gronau, net over de grens met Twente. Advocaat Rutger van Veen staat beide broers bij en bevestigt de aanhouding.



Van Veen ontkent dat de arrestatie van Idris (26) verband houdt met de schietpartij van afgelopen zaterdag in de Zwolse wijk Holtenbroek. De advocaat heeft de twee nog niet gesproken. Hij verwacht dat Abbas door de Duitse politie snel naar Nederland wordt overgebracht.

Vuurwapens

Tegelijkertijd viel de politie maandag aan de Vrouwenlaan in Zwolle een woning binnen. Daarbij werden een 50-jarige man en 48-jarige vrouw opgepakt en zijn meerdere vuurwapens aangetroffen.



De wapens worden forensisch onderzocht om te bekijken of er een relatie met recente schietpartijen is. Wat de relatie tussen de broers en het opgepakte stel is, is nog onduidelijk.



Idris en Abbas M. worden verdacht van meerdere strafbare feiten. Zo zouden de twee op 9 april 2016 op de Wijheseweg even ten zuiden van Zwolle twee mannen in een bestelbusje onder vuur hebben genomen. Die raakten daarbij gewond maar overleefden de aanslag. Ze wilden naar verluidt wraak nemen voor een mishandeling eerder.

