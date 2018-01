ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Quote Het woord blank in wit veranderen, is louter cosmetisch Een intern besluit binnen de NOS zorgde deze week voor verhitte gemoederen: het woord 'blank' wordt definitief geschrapt in berichtgeving die de huidskleur van betrokkenen moet omschrijven. In plaats daarvan worden deze mensen voortaan aangeduid als 'wit', zoals we bij de tegenhangers steevast kiezen voor 'zwart'.



Als het over 'blanke' mensen gaat, zou het woord te positief overkomen, in tegenstelling tot 'zwart', zodat er onbedoeld sprake kan zijn van het idee dat de verspreiders – nieuwslezers, verslaggevers en presentatoren – de eerste groep beter, reiner en dus superieur vinden.

Volgt u het nog? Ik houd van voortschrijdend inzicht, dat ervoor zorgt dat ik mijn algemene kennis en ontwikkeling kan opkrikken. Maar in deze discussie volg ik de logica niet. Strikt genomen is niemand wit. En roetzwarte mensen bestaan niet of nauwelijks.

De NOS wordt opgejaagd door de roep om meer plek te bieden aan diversiteit, die inderdaad voor elk bedrijf een verrijking kan zijn. Maar het woord blank in wit veranderen, is louter cosmetisch. In essentie gaan we hiermee niet een meer harmonieuze samenleving krijgen.

Hoewel ze het in Hilversum niet ruiterlijk willen toegeven, zijn ze onder druk van een groep activisten gezwicht, mede door het besef dat de organisatie inderdaad geen goede afspiegeling van de maatschappij is. Het onvermogen en de onbeholpenheid druipen ervan af.

Zoals zoveel kwesties in het integratiedebat, van white privileges tot de nieuwe beeldenstorm, kopiëren deelnemers aan de discussie een-op-een het discours en het jargon van hun Amerikaanse voorbeelden, voor wie deze strijd al langer gaande is. Daar snijden de aanduidingen 'black' en 'white' in elk geval wél hout.

Wie een rigoureus besluit neemt zoals de NOS en vervolgens een weinig solide verhaal heeft, hoeft vervolgens niet raar op te kijken als machthebbers electoraal proberen te profiteren van het tumult in ons hysterische landje.

Wat dat betreft spande VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de kroon. Hij slingerde het volgende bericht de wereld in: 'Gaan ze dan straks bij een overstroming ook melden dat de straten wit staan?' Werkt vast goed bij mensen die blind op de onderbuik vertrouwen, maar bijster constructief was het allemaal niet.