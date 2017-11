Blokkeerfriezen: 'Helden'

Er gebeuren fascinerende dingen dezer dagen: in Dokkum blokkeerde een boze meute de snelweg naar Friesland zodat actievoerders tégen Zwarte Piet zich niet konden laten horen tijdens de intocht van Sinterklaas. U heeft het allemaal uitgebreid kunnen lezen. Wat daarop in de pers volgde, bezorgde me een akelig gevoel, om maar niet te zeggen dat een deel van het vaderlandse journaille zich ronduit verwerpelijk gedroeg. De Friese rouwdouwers werden hier en daar op een schild gehesen , alsof ze een paar dagen eerder, niet gehinderd door betamelijke omgangsvormen én de slagregen, een inval van buitenlandse legertroepen hadden afgewend.

Blokkeerfriezen

Nu ben ik al een paar jaar kritisch op de anti-Zwarte-Pietactivisten , die slecht georganiseerd zijn, niet prudent handelen en weinig doeltreffend te werk gaan, met name in hun benadering van de meeste fanatieke voorstanders van Zwarte Piet.

Maar wat Raymond Knops bewijst, net als de agressieve meute op de snelweg in Friesland, is dat er helemaal geen sprake meer kan zijn van een kinderfeest. Hij loopt de boel te politiseren, omdat hij weet dat dit soort uitspraken goed zal scoren bij zijn CDA-achterban.

Vorig jaar hadden we met Halbe Zijlstra ook een politicus die een wit voetje moest halen, daarom ging hij doodleuk bij Pauw zitten vertellen dat RTL Nederland het sinterklaasfeest wilde vermoorden, of in elk geval waren het woorden van die strekking. De media smulden ervan.

De rol van journalisten is niet om het vuurtje aan te steken, maar om duidelijkheid te bieden over oorzaken en gevolgen. Daarbij past het niet om het vocabulaire van demonstranten over te nemen. Er waren zaterdag geen 'helden' in Friesland. We zagen alleen maar verliezers.