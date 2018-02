De media en twee doodenge partijen

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Wie iets meer wilde begrijpen van de politieke partij Denk, die vorig jaar op spectaculaire wijze in de Tweede Kamer geraakte, kon rekenen op een fikse teleurstelling na de documentaire Onze Manier van Leven, een portret van filmmaker Jack Jansen, die Tunahan Kuzu en kornuiten ongeveer een jaar lang mocht volgen.

Als het over politieke idealen of actuele veenbrandjes ging – zoals de diplomatieke rel met Turkije, of het inzetten van internettrollen – gaven de partijleden niet thuis, maar legden ze de schuld neer bij traditionele media, die het stelselmatig op hen gemunt zouden hebben.

Wat dat laatste punt betreft, moet de kijker inderdaad een aantal keren ongemak hebben gevoeld, vooral toen een ondraaglijk irritant meisje van de gemankeerde omroep PowNed op stalkerige wijze achter Kuzu aanliep om een reactie te krijgen over de ellende in Turkije.

Ik kan de zucht naar polarisatie van Denk alleen maar veroordelen, maar door dit soort pogingen tot journalistiek, van een sensatiebeluste verslaggeefster, die alleen maar uit is op veel kliks op haar Facebookpagina, kreeg ik zowaar medelijden met de Denk-voorman.

Ze was niet de enige met een ziekelijke obsessie voor de partij. Die agressieve scoringsdrang van sommige media verklaart in elk geval waarom veel nieuwe politieke bewegingen, waaronder Forum voor Democratie, de regie over hun berichtgeving in eigen handen willen houden, door zelf persbureaus op sociale media op te richten.

Aan de ene kant is dat natuurlijk om moeilijke vraagstukken uit de weg te gaan, of anders wel om nieuwsfeiten te framen, maar wat ook speelt is die niet-aflatende drang van veel journalisten om op een populistische manier een portret te schetsen van nieuwe fenomenen.

Vreemd genoeg had Forum voor Democratie in het begin minder te duchten van de traditionele media. Baudet werd overal opgevoerd als een soort reïncarnatie van James Dean, die toevalligerwijs in de politiek was opgedoken, met veel elan en allure.