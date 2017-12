Instructies voor witte mensen

Ik kwam gisteren iets merkwaardigs tegen op Facebook. Om precies te zijn op de pagina van Reason against Racism, een virtuele hangplek voor anti-racisme-activisten, van wie een aantal vandaag naar Dokkum zal afreizen, om alsnog te demonstreren tegen van alles en nog wat.



In het begin dacht ik aan een parodie, of een hack, maar een beetje onderzoek, op andere websites en sociale media-accounts, leerde dat de afzender van de boodschap 'verzoek aan witte mensen, vooral de nieuwe bondgenoten' bloedserieus was.



Wat we konden lezen, waren instructies aan witte kornuiten, die morgen als bondgenoten van donkere mensen zich eveneens in Friesland zullen melden. Een pareltje: 'Witte mensen vinden het vaak vanzelfsprekend om midden in de aandacht te staan. Daar zijn witte mensen aan gewend (...). Sta daar morgen alsjeblieft bij stil, want het draait niet om witte mensen.'



Het kan aan mij liggen, maar deze tekst, die verraadt dat de verspreider weinig twijfels kent, komt op mij nogal discriminatoir over ten opzichte van roomblanke Nederlanders die zwarte mensen een hart onder de riem willen steken door vandaag in Dokkum aanwezig te zijn.



En dan kwam ik ook nog deze duizelingwekkende redenatie tegen: 'Houd je alsjeblieft op de achtergrond, ga niet staan dansen voor de camera. Geef liever geen interviews. Probeer zoveel mogelijk journalisten en fotografen te verwijzen naar zwarte mede-activisten! Maak ruimte voor de zwarte activisten. Het gaat om hun, niet om witte mensen! Wijs elkaar daarop!'



Hieruit blijkt dat de initiatiefnemer van de oproep zich keihard bezondigt aan wat ze naar eigen zeggen bevecht: uitsluiting en vernedering van mensen met een andere kleur.



Het is tekenend voor het anti-racismekamp in Nederland, dat elke week verder radicaliseert en daarmee zichzelf diskwalificeert. Eerder moest Arjen Lubach het ontgelden omdat hij als witte man fel van leer trok tegen Zwarte Piet, iets wat hij kennelijk niet mag doen vanwege zijn huidskleur. Alleen donkere mensen hebben die privilege.



Een vriend schreef me gisteren: 'Wie zichzelf beschouwt als wit en alsnog aan die manifestatie in Dokkum meedoet, moet wel een enorme vorm van zelfhaat voelen.' Ik vermoed dat hij gelijk heeft. De zogenaamde racismebestrijders zijn onderhand enger geworden dan het volk dat ze hekelen.