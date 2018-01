'Niemand wil het podium delen met een nieuwerwetse schedelmeter'

Het ging om ‘de nationale brainstorm’ De Nederlandse Leeuw, waar teveel deelnemers met dezelfde conservatieve denkbeelden aanwezig zouden zijn. De hoofdspreker, professor Jordan Peterson uit Canada, wordt bovendien door sympathisanten van de alt-right-beweging liefkozend ‘daddy’ genoemd vanwege zijn afkeer van de heersende linkse elite.



Dergelijke discussies ontstaan normaal altijd over talkshows van de NPO, grote landelijke dagbladen en tegenwoordig zelfs het onderwijs: deze instanties zouden louter politiek correcte meningen ventileren, soms zelfs in opdracht van machthebbers – zoals politici.



Daarom was het extra bijzonder om te zien dat de conservatieve organisatie van De Nederlandse Leeuw zich afgelopen week, in aanloop naar hun evenement, in allerlei bochten wrong om critici de mond te snoeren. Plotseling werden ook vertolkers van een ander geluid uitgenodigd. Maar die hadden er helemaal geen zin in.