Nieuwe Zwarte Piet maakt tegenstellingen alleen maar groter

Wie de analyses in aanloop naar het sinterklaasfeest heeft gelezen, moet tot de conclusie komen dat het klassieke uiterlijk van Zwarte Piet inderdaad aan het afbrokkelen is. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben de verantwoordelijke partijen ervoor gekozen om afscheid te nemen van de typische kenmerken van ’s lands meest beruchte kindervriend. Deze transitie, die mede tot stand is gekomen door vele vurige debatten en demonstraties, zouden we kunnen toeschrijven aan de anti-Zwarte Piet-activisten, van wie een aantal inmiddels jarenlang tegen de racistische karikatuur strijdt. Maar dat zou te veel eer voor deze mensen zijn. Vooral omdat er meer te halen viel. Hoewel de grote steden, waar veel burgers met een migratieachtergrond wonen, schoorvoetend overstag zijn gegaan , bestaat er in de meeste provincieplaatsen en dorpen helemaal geen behoefte om het uiterlijk van Zwarte Piet rigoureus te veranderen. Dat komt doordat zij de klachten van de tegenstanders niet écht voelen. Als ze dan ook nog eens voor racist worden uitgemaakt, louter door een traditie voort te zetten, verdampt de interesse om eens op een constructieve wijze naar het probleem te kijken.

De aanpak van de antipietendemonstranten liet te wensen over: met een intelligentere benadering, zonder krachttermen en harde beschuldigingen, zou de rest van Nederland wellicht ontvankelijker voor hun boodschap zijn geweest.



Maar het was allemaal te eendimensionaal en gespeend van empathie voor de anderen, die in het beginsel de beste bedoelingen hadden en tegenstanders echt geen pijn wilden doen.



In plaats van meer mensen in de periferie te overtuigen, is de anti-Zwarte-Pietlobby stil komen te staan. Dat had met name te maken met interne discussies binnen de beweging. Ze waren zo druk met hun onderlinge ruzies, dat ze vergaten hun opponenten aan te pakken.



In elk geval is de conclusie gerechtvaardigd dat er wel degelijk dingen aan het veranderen zijn: de enorme kloof tussen de Randstad en de provincie zal aankomende weken pijnlijk zichtbaar worden.



De anti-Zwarte Pietactivisten maken al jaren veel lawaai, met agressieve en soms haatdragende campagnes, maar ze hebben daarmee niet iedere Nederlander kunnen bereiken. Het tegenovergestelde is eerder gebeurd: de tegenstellingen zijn uitvergroot en die zullen ook niet zomaar even verdwijnen.