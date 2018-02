'Pechtold, wees dan een man en bied je excuses aan'

columnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt. (Meer weten over Premium of moeite met inloggen? Klik hier )

De nieuwe donorwet zorgde voor een hosannasfeer bij D66, dat jarenlang voor aanpassing van de regeling heeft gestreden. Ik zag dat er felicitaties, schouderklopjes en bloemen werden uitgedeeld, terwijl tientallen fotografen zich verdrongen voor het beste plekje in de Eerste Kamer om het historische moment vast te leggen. Het kwam de partij qua timing goed uit.

Want een dag na het aftreden van Halbe Zijlstra bleven er veel vragen hangen, bijvoorbeeld over het slappe optreden van premier Mark Rutte tijdens het avondlijke debat, iets wat hem doorgaans niet overkomt. We kennen hem als een ijzersterke debater.

Wat ook niet zomaar verdwijnt, is de hallucinante opstelling van Alexander Pechtold, die heel kort veronderstelde dat er nog wel wat te redden viel en daarom retorisch volledig uit de bocht vloog. Hij reageerde voor de camera van de NOS met de woorden: ‘Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.’

Dat was een stigmatiserende en tikkeltje discriminatoire opmerking over álle Russen, die in de ogen van de D66-fractievoorzitter kennelijk niet in staat zijn om hun eigen fouten recht te zetten. Wat poogde hij met die kroegpraat?

Drie mensen van Russische afkomst hebben inmiddels aangifte gedaan tegen Pechtold. Een onderwijzeres uit Tilburg zegt hierover: ‘Ik voel me belemmerd in mijn dagelijks leven (…). Ik houd mijn leerlingen voor respect te hebben voor anderen. Zo’n uitspraak maakt me ongeloofwaardig. Ik til hier zwaar aan omdat Pechtold leider is van een regeringspartij.’

Vermoedelijk zullen meer mensen deze week aangifte gaan doen. Na lang aandringen verklaarde Pechtold dat hij niet op de hele Russische bevolking doelde, maar alleen op politici uit dat land omdat zij ‘moeite hebben om fouten toe te geven’.

Ook die generaliserende analyse slaat nergens op: hij schoffeert daarmee ook de democratische oppositie. D66 voert al langer een anti-Rusland-campagne, met een sterkere Europese Unie als doelstelling, en deze hele kwestie kwam de partij in die zin goed uit.