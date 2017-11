Waarom moet ik naar die Pegida-patiënten kijken?

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Zondag zag ik een duizelingwekkend filmpje met een hoofdrol voor de leden van Pegida, een organisatie die bekendstaat om zijn virulente moslimhaat.

Frontman Edwin Wagensveld was in Enschede naar een locatie afgereisd waar een moskee zou worden gebouwd. Samen met twee anderen zette hij een tent op. Het gezelschap sloeg knullig een kruis in de grond, wat jammerlijk mislukte, zodat het ding ook nog eens brak en vervolgens amateuristisch met plakbank moest worden hersteld.

Dit hele tafereel werd keurig vastgelegd door een team van PowNed, dat kennelijk op bestelling naar Twente was afgereisd, want alles vond plaats op de vroege ochtend – zo werd in de film gezegd.

In ieder mens schuilt misschien een ramptoerist, maar er zijn grenzen.

Toen een van de Pegida-leden het verminkte kruis met varkensbloed begon nat te maken, kreeg ik het gevoel dat ik toegang had gekregen tot het recreatiecentrum van een TBS-kliniek.

De vraag die toen bij me oprees: waarom moet ik naar deze patiënten kijken?

Ik weet niet wat de journalistieke afweging van PowNed is geweest, maar we kunnen volgens mij met zijn allen, links of rechts, in alle redelijkheid concluderen dat er betere manieren zijn om ongenoegen te uiten over de bouw van een moskee.

Als journalisten op aanvraag verslag gaan doen van de totale idioterie van mensen die duidelijk psychische mankementen hebben, zal het voor die laatste groep voelen dat wangedrag wordt beloond. In het verlengde daarvan kunnen we in de toekomst capriolen verwachten die nóg belachelijker van karakter zijn, puur om in de schijnwerpers te komen.