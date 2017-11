We weten dat een beeldscherm niet goed is voor onze dochter

Het duurde nog geen twee dagen, of ik informeerde bij mijn vriendin of we niet aan een kansloze missie waren begonnen. Dat moest ik bekopen met een chagrijnige blik en later het verwijt dat ik voor de makkelijke weg koos.



Daarin kreeg ze gelijk. Want al op de vierde dag liet Mia zich tijdens het eten entertainen door klassieke kinderliedjes die mijn vriendin en ik uit volle borst zongen.