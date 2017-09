LUL: we slaan door met al die Engelse titels

Een voorbeeld daarvan zagen we afgelopen weekend, toen in Leiden de gevel van de nieuwe universiteitsbibliotheek werd onthuld. De woorden Leiden University Library prijkten blinkend onder de grijze hemel. De afkorting zorgde wel voor wat vraagtekens: LUL.

Een week eerder sprak ik in ons nieuwe huis een klusjesman die vertelde dat hij in de avonduren nóg een baan had. Ik keek hem vol bewondering aan.

‘Ik werk in een fabriek en check of de producten op de lopende band niet beschadigd zijn.’

Ja, dacht ik, zo kan ik het ook: dan was de generatie van mijn vader, de eerste lichting gastarbeiders, ook allemaal system controller of process operator .

Ik moest ervoor zorgen dat de aanbiedingen van de elektronicagigant waarvoor ik werkte goed in de winkels waren aangekondigd. Om mijn tamelijk kansloze baan toch wat gewicht te geven, kreeg ik de titel sales manager mee. Ik heb me alleen nooit een manager gevoeld.

Ik wil maar zeggen: we slaan een beetje door met die Engelse titels . Als mijn moeder, die heel haar werkzame leven schoonmaakster was, op dit moment ergens zou solliciteren, dan kreeg ze waarschijnlijk de kwalificatie general chief cleaning . Het zou haar overigens allemaal niets uitmaken. Als ze maar op tijd thuis kan zijn om haar favoriete soaps te kijken.

In onze ijver om elk bedrijf met een beetje omvang mondiaal begrijpelijk te maken, lijken we onszelf en vooral de Nederlandse taal te verloochenen. Soms is er geen ontkomen aan, dat snap ik ook wel, maar het is niet verkeerd om ook rekening te houden met waar we vandaan komen. Anders gaan bibliotheken afgekort LUL heten.