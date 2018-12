Actrice Stijn Fransen geniet bij en op het water: ‘Het laat me intens genieten’

De favoriete plek van...BENNEKOM/WAGENINGEN - De laatste weken was actrice Stijn Fransen, geboren in Wageningen en opgegroeid in Bennekom, één van de expeditieleden bij het programma Expeditie Robinson. Na 23 dagen eindigde haar avontuur. Fransen, vooral bekend van haar rol als Sam Dekker in Goede Tijden Slechte Tijden, werd er uit gestemd door de rest. Ze zou te sterk zijn in het spel. ,,Ze wilden me er blijkbaar graag uit”, zegt ze met een frons op haar gezicht.

Het programma is al een tijd terug opgenomen. En dus is de focus al lang op nieuwe klussen gericht. Zo kwam eind november de film First Kiss uit, waar Fransen een rol in speelt. Ze geniet en dat straalt ze uit. Ook op een dag dat ze niets moet. ,,Dan zoek ik graag het water op. Wanneer ik langs de Amstel zit, kan ik echt genieten. Ik woon nu in Amsterdam en op de fiets ben ik hier in een goede tien minuten. Zon, zee en water, meer heb ik niet nodig. Naast mijn familie en vrienden uiteraard. Heerlijk toch.”

Natuurfreak

Volledig scherm Stijn Franssen aan het water in Portugal. © Eigen foto Ze is nog regelmatig bij haar ouders in Bennekom. ,,Een stuk rustiger dan in Amsterdam”, lacht ze. Ook daar had ze wel een favoriete plek, maar dat was niet aan het water. ,,Het zwembad heb je natuurlijk, maar vroeger gingen wij ook wel naar het speelgedeelte bij pannenkoekenhuis de Panorama-Hoeve. Daar had je leuke klimrekken en een kabelbaan, maar verder weet ik er niet meer zo veel van.”



Het water en de natuur zijn de grootste trekker wat Fransen betreft. ,,Daarom genoot ik zo op de Filippijnen, waar Expeditie Robinson werd opgenomen. Ik ben echt een natuurfreak. Het was er zo mooi. Ik heb kunnen genieten van de sterrenhemel, maar ook van het onweer. Ik heb daar zeker oog voor wanneer je op een onbewoond eiland verblijft. Het is super dat je daar op één moment drie verschillende weertypes ziet. De natuur heeft iets magisch.”

Surfen

In het algemeen is de 28-jarige druk, vrolijk en aanwezig. Toch kan ze aan het water alles om haar heen helemaal vergeten. ,,Afgelopen zomer was ik op vakantie in Portugal. Heerlijk om het water op te surfen, dan ben ik helemaal gelukkig. In de ochtend wanneer de zon op komt al daar zijn en een paar baaien verder zie je zon later op de dag weer onder gaan. Het water brengt me tot rust en laat me intens genieten.”

Tijdens Expeditie Robinson was Fransen sterk bij een spel waarbij kokosnoten in een mand gegooid werden. Uiteraard in het water, de plek waar zij in haar element was. ,,Ik heb daar ook geprobeerd te zonnen maar overdag met 50 graden Celsius was het niet lang vol te houden. Maar een plek waar water is, een zee en dan graag ook nog een mooie zonsondergang, daar word ik zo intens gelukkig van.’’