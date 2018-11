Amir Ettaibi rapt met een boodschap: ‘ Ik wil duidelijk maken dat er échte problemen zijn’

Pagina 2Wie aan de teksten van rapmuziek denkt, denkt gauw aan drugs en drank. Of aan seks, vrouwen, auto’s en geld. In tegenstelling tot collega-rappers gooit de Dierense Amir Ettaibi (16) het over een compleet andere boeg. In zijn raps geen drank of drugs. Wél thema’s als het leven en je doelen bereiken. Amir wil een voorbeeld zijn voor jongeren die op het slechte pad dreigen te raken. En - zonder al te veel overdrijving - een boodschap overbrengen.

Het raptalent is eerder deze maand de winnaar geworden van de internationale Global Goals Rap Challenge. Voor deze wedstrijd streden rappers over de hele wereld tegen elkaar met hun raps over werelddoelen als armoede, vrede en schoon drinkwater. De rap van Amir was het meest bekeken.

Quote ,Ik wil laten zien dat het niet altijd slecht hoeft te gaan. Dat er heel veel positieve zaken zijn waar je van moet genieten

,,Geweldig was dat. Het nummer gaat onder meer over kinderen die lijden, over oorlogen, klimaat. Ik wil duidelijk maken dat dat er ook is in de wereld, dat er échte problemen zijn. Negatief is de rap niet, hoor. Ik rap met een positieve ondertoon.’'

Scheiding

Want om positiviteit, dáár gaat het om bij Amir. ,,Ik wil laten zien dat het niet altijd slecht hoeft te gaan. Dat er heel veel positieve zaken zijn waar je van moet genieten.’'

Dat het heus niet altijd goed gaat, weet Amir ook. Anderhalf jaar geleden merkte hij dat. Zijn moeder leed aan borstkanker en zijn ouders lagen in scheiding. Amir zelf had problemen op school. Één uitlaatklep had hij: rappen. ,,Ik kon daar al m’n emoties in kwijt. Op m’n kamer schreef ik veel van me af. Maakte ik teksten over wat ik meemaakte. Ik oefende met beats eronder.’'

Het rappen ging hem goed af, merkte Amir. Sindsdien slaat hij alles op, wanneer hij denkt dat er een rap in zit. ,,Als ik iets denk of voel wat in een rap kan, zet ik het meteen in m’n telefoon.’'

